2019-01-05T19:43:57+03:00
Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС начали новый 2019 год с победы

Самарцы обошли соперника в серии буллитов
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ХК "ЦСК ВВС"Фото: ХК "ЦСК ВВС"
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В субботу, 5 января, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС провел первый в этом году матч. На своем льду во дворце спорта «Кристалл» волжане принимали одного из лидеров ВХЛ-Кубок Шёлкового пути «Нефтяник» из Альметьевска.

Игра была на равных. По завершении основного времени счет на табло был 2:2. Дополнительное время также не выявило победителя, и матч перешел в серию буллитов. Тут хоккеисты ЦСК ВВС оказались сильнее. В итоге первая игра года для самарцев завершилась победой 3:2.

Следующий матч, 7 января ЦСК ВВС сыграют в Самаре с "Торосом" из Нефтекамска.

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