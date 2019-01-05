Хоккеисты ЦСК ВВС начали новый 2019 год с победы
Самарцы обошли соперника в серии буллитов
Фото: ХК "ЦСК ВВС"
Изменить размер текста:
В субботу, 5 января, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС провел первый в этом году матч. На своем льду во дворце спорта «Кристалл» волжане принимали одного из лидеров ВХЛ-Кубок Шёлкового пути «Нефтяник» из Альметьевска.
Игра была на равных. По завершении основного времени счет на табло был 2:2. Дополнительное время также не выявило победителя, и матч перешел в серию буллитов. Тут хоккеисты ЦСК ВВС оказались сильнее. В итоге первая игра года для самарцев завершилась победой 3:2.
Следующий матч, 7 января ЦСК ВВС сыграют в Самаре с "Торосом" из Нефтекамска.