2019-01-05T20:31:18+03:00
Общество

В Самаре стартовал благотворительный проект для детей «Встреча со звездой»

В этот раз известные люди Самары пришли в гости к маленьким пациентам из больницы имени Ивановой
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: организаторы проектаФото: организаторы проекта
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В субботу, 5 января, известные люди Самары устроили настоящий новогодний праздник для детей с онкологическими заболеваниями. Он прошел в фитнес-центре Matreshka Plaza.

10 детей, которые сейчас находятся на лечении в отделении гематологии и химиотерапии ГБУЗ СО "СГКБ №1 имени Н. Н. Ивановой", стали участниками нового благотворительного проекта «Встреча со звездой».

В этот раз к ним в гости пришли телеведущий и продюсер Сергей Тюпаев, фокусник Владимир Новиков, а также спортсмены, танцоры и фотографы. Для ребят устроили концерт, провели мастер-классы и подарили множество подарков: конструкторы, флористические наборы, конфеты и фрукты.

- Это первое мероприятие в рамках проекта. Мы начали его с самарскими волонтерами и к нам уже активно присоединяются звезды. Детям важно внимание, особенно от известных людей. Это вызывает у них особые эмоции, а главная наша цель дарить детям радость. И, конечно, через известных людей мы хотим привлечь внимание общественности к таким детям, - рассказал координатор проекта «Встреча со звездой» Никита Давыдов.

По его словам, следующим сюрпризом для детей станет экскурсия на телестудию от Сергея Тюпаева, а 25 или 26 января состоится второе крупное мероприятие, в котором согласились принять участие Сергей Войтенко и футбольный клуб «Крылья Советов».

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