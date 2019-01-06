Это "Ёлки" какие-то: в Самаре на склоне сноубордист сбил лыжника на полном ходу

6 Янв. 2019 2019-01-06T08:18:14+03:00

Сноубордист остался без зуба и камеры, а у лыжника пострадало лицо [видео]

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В сети появилось видео со склона Красная Глинка. Здесь повторился киношный спор, воспетый во многих частях фильма "Ёлки". Сноубордист и лыжник поспорили за пальму первенства, все закончилось травмами. На видео, которое снимал на камеру на моноподе сноубордист видно, что он катится вниз, вдруг на его пути возникает лыжник, который едет широко, по всему склону. Сноубордист решает не уступать своему извечному сопернику, и вместо того, чтобы объехать его слева, идет на столкновение.

- У сноубордиста пострадало: зуб, ребро, колено....камера, у горнолыжника - лицо, - пишет автор видео.

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Комментаторы, правда, не поддержали автора. Они посчитали, что тот, кто едет сверху, тот и виноват, уйти от столкновения было можно.

- Лыжнику мог бы высказать за "катание по всей ширине склона", но не сбивать же его ценой травмы, - недоумевает Ильдар из Самары.

Спор лыжника и сноубордиста - одна из сюжетных линий фильмов "Ёлки". Роли немного повернутых на своем увлечении парней сыграли Александр Головин и Александр Домогаров младший. Кстати, о своих героях они рассказали в эфире радио "КП-Самара" перед новогодними праздниками, приехав на премьеру фильма "Ёлки Последние".