2019-01-06T09:16:18+03:00
Общество

Сызранцы гадают, почему умерла женщина, чье тело нашли около дома на ул. Урицкого

Как пишут местные СМИ, криминальная версия скорее всего исключена
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полицейские выяснят, были ли криминальные мотивы в смерти женщиныПолицейские выяснят, были ли криминальные мотивы в смерти женщины
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В Сызрани утром 6 января около дома по ул. Урицкого, 10 нашли тело женщины. Как сообщают местные СМИ по одной из версий, она скорее всего проживала в одном из соседних домов и, скорее всего, шла на работу. На вид ей около 42-47 лет.

- Причины смерти скорее всего не криминальные, - пишут журналисты.

Тем не менее это, казалось бы, незначительное происшествие горожане активно обсуждают. И это неудивительно: еще живы воспоминания о "тольяттинском маньяке с ножом", которого поймали в декабре 2018 года. Он нападал на улице на женщин из-за неразделенной любви. Конечно, жители третего по величине города Самарской области узнав о найденном теле тоже переполошились. Официально полиция о причине смерти не сообщает.

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