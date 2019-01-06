2019-01-06T09:49:07+03:00
Авто

Погоняем? В Самаре в хорошие руки продают две гоночные Lada Revolution всего-то за 1,5 миллиона рублей

Правда, автомобили требуют дорогого обслуживания и постоянной переборки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Авто предлагают купить за полтора миллиона рублейАвто предлагают купить за полтора миллиона рублей
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В Самаре продают два гоночных спорткара Lada Revolution 2006 года выпуска. Объявления появились на "Авито". Один автомобиль - ярко-желтый, второй - красный. Обе машины имеют пробег около 1200 км.

- Мощность двигателя 165 л.с., объем 1,6, автомобили не битые, ездят на бензине заднеприводные. Тип кузова - кабриолет. Изготовлены ООО"LADA Sport"АВТОВАЗ, - говорится в объявлении. - Задняя подвеска - стойки типа "Мак-Ферсон" с газонаполненными амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости. Тормозная система с вентилируемыми дисками спереди и сзади оснащена спортивными механизмами "Эй-Пи-рейсинг".

По данным продавца автомобили предназначены для эксплуатации на закрыытых трассах с асфальтом, на соревнованиях. Кстати, масса автомобиля всего-то 670 килограмм. Для гонщиков это важно, а вот на обычных дорогах эксплуатировать машину опасно.

Спорткары продаются в рабочем состоянии, они полностью отреставрированы и готовы хоть завтра в бой. Купить авто можно за 1,55 млн рублей.

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