Люди, вы точно звери: у тольяттинского спасателя пытаются украсть деньги, которые он собирает для реабилитации жены после инсульта
Главный спасатель Тольтти, руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, который уже почти год борется за жизнь жены, рассказал о появлении в его жизни мошенников. Екатерину Дербеневу парализовало после родов: женщина перенесла инсульт. Дочка родилась здоровая, а вот маме понадобилась помощь. Екатерине сделали операцию, теперь нужна долгая реабилитация - и женщина сможет подержать на руках свою дочку. Но кроме тех, кто помогает семье деньгами, нашлись люди, которые решили поживиться на чужой беде.
- Пару дней назад начали приходить СМС про покупки, которых я не совершал. Деньги не списывались - постоянно приходили отказы из-за неправильных данных карт, - написал на своей странице Андрей Дербенев.
Ему пришлось заблокировать свою карту, а деньги, которые приходят на счет жены, сразу переводить на другой счет. Видно, что злоумышленники пытаются совершать онлайн-покупки, используя данные, которые указывает в своих просьбах о поддержке Андрей Дербенев. Комментаторы уже посоветовали ему отключить на карте возможность онлайн-покупок через банк.
Сейчас Екатерина Дербенева прошла несколько курсов реабилитации, есть шанс на то, что она сможет полностью восстановиться и маленькая Даша снова обретет маму. Главный спасатель Тольятти продолжает бороться за жену, вместе с другими неравнодушными людьми. И хочется верить, что людей, которые решили, что их собственное благополучие важнее человеческой жизни, смогут найти и наказать.