Люди, вы точно звери: у тольяттинского спасателя пытаются украсть деньги, которые он собирает для реабилитации жены после инсульта

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:09:11+03:00

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Главный спасатель Тольтти, руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, который уже почти год борется за жизнь жены, рассказал о появлении в его жизни мошенников. Екатерину Дербеневу парализовало после родов: женщина перенесла инсульт. Дочка родилась здоровая, а вот маме понадобилась помощь. Екатерине сделали операцию, теперь нужна долгая реабилитация - и женщина сможет подержать на руках свою дочку. Но кроме тех, кто помогает семье деньгами, нашлись люди, которые решили поживиться на чужой беде.

- Пару дней назад начали приходить СМС про покупки, которых я не совершал. Деньги не списывались - постоянно приходили отказы из-за неправильных данных карт, - написал на своей странице Андрей Дербенев.

Ему пришлось заблокировать свою карту, а деньги, которые приходят на счет жены, сразу переводить на другой счет. Видно, что злоумышленники пытаются совершать онлайн-покупки, используя данные, которые указывает в своих просьбах о поддержке Андрей Дербенев. Комментаторы уже посоветовали ему отключить на карте возможность онлайн-покупок через банк.

Сейчас Екатерина Дербенева прошла несколько курсов реабилитации, есть шанс на то, что она сможет полностью восстановиться и маленькая Даша снова обретет маму. Главный спасатель Тольятти продолжает бороться за жену, вместе с другими неравнодушными людьми. И хочется верить, что людей, которые решили, что их собственное благополучие важнее человеческой жизни, смогут найти и наказать.