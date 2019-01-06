В ДТП в заснеженном Тольятти пострадал 2-летний ребенок

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:32:04+03:00

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В Тольятти в ДТП на встречке пострадал маленький ребенок. Это случилось вечером 5 января, 32-летняя женщина ехала за рулем "Шевроле Круз" по дороге в Центральном районе. Навстречу ей ехал автомобиль ЗАЗ Sens. В какой-то момент водитель 22 лет не справился с управлением, возможно, всему виной заснеженная дорога. Он выехал на встречку и врезался в шевроле.

- Пострадали пассажиры и водитель ЗАЗ Sens. В автомобиле находился также ребенок 2 лет, его госпитализировали. Малыш был в специальном детском кресле - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

ЗАЗ Сенс - это удешевленная версия южнокорейского внедорожника Дэу Ланос, видимо, безопасность здесь не на высоте. Водитель "Шевроле" не пострадала. Полицейским предстоит разобраться, почему именно произошла авария и также проверить, соответствовало ли покрытие дороги требованиям безопасности.