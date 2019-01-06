Под Тольятти женщина на "Опеле" влетела под битумовоз, погибла пассажирка авто

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:45:38+03:00

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В аварии с битумовозом в Ставропольском районе под Тольятти погибла женщина. Автомобиль "Опель Астра" в условиях снегопада 5 января, около половины шестого вечера, ехал по трассе "Тольятти- Ташелка". За рулем была женщина, которая в какой-то момент не справилась с управлением и выехала на встречку, прямо под двигавшийся навстречу грузовик ДАФ. За рулем битумовоза находился водитель 43 лет.

- В аварии пострадали сама водитель и ее пассажир, мужчина 39 лет, они доставлены в больницу. Еще одна пассажирка 65 лет погибла на месте ДТП, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Тело погибшей достали спасатели с помощью гидроинструмента, вскрыв искореженную машину. Водитель грузовика не пострадал и отказался от помощи медиков. Теперь полицнйским предстоит разобраться во всех обстоятельствах ДТП.