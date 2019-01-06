2019-01-06T12:45:04+03:00
Общество

В Тольятти бывший муж набросился с ножом на экс-супругу и ее подругу

Он заявился домой к своей бывшей жене
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Именно здесь разыгралась трагедияИменно здесь разыгралась трагедия
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В Тольятти мужчину задержали после того, как он завявился домой к бывшей жене и накинулся на нее и ее подругу с ножом. В тот вечер к девушке, снимавшей квартиру в одном из домов Тольятти, пришла в гости подруга. Дамы сидели и мирно беседовали, в тот момент, когда в дверь постучал бывший муж гостеприимной хозяйки.

- Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, произошел разговор на повышенных тонах, он схватил нож и ударил одну из девушек в живот, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

33-летнего подозреваемого уже арестовали. Нож он выкинул во дворе. Заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, умышленно.

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