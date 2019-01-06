2019-01-06T13:36:10+03:00
Общество

Автобусы №50, 51 и 67 до "Самара Арены" до 8 января будут работать до 22.30

Это позволит всем желающим погулять на "Последней миле", где продолжает работу сказочный городок
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Елка на "Самара Арене"Елка на "Самара Арене"
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Автобусы №№ 50, 51 и 67, которые делают остановку на ул. Алма-Атинская, рядом с Последней милей стадиона "Самара Арена", 6, 7 и 8 января будут курсировать до 22.30. Это позволит всем гостям и жителям города принять участие в праздничной программе около стадиона.

- Время работы маршрутов изменено, подвижной состав будет курсировать до 22.30, чтобы все желающие смогли посетить территорию около стадиона, - отмечают в Самараавтогазе.

Напомним, что 51 автобус ходит от станции метро "Кировская" до Красной Глинки, 67 автобус от ж/д вокзала до ТЦ Мега и поселка Крутые ключи, а 50 от железнодорожного вокзала до Красной Глинки. 7 и 8 января около "Самара Арены" гостей ждет рождественская программа и спортивные состязания.

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