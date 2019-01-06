2019-01-06T14:31:57+03:00
Общество

Рождество 2019 на Самара Арене: гостей удивят "Пластилиновым дождем" и песнями Волжского хора

Программа мероприятий на Последней миле Самара Арены на 7 и 8 января
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
7 и 8 января гостей приглашают на Последнюю милю7 и 8 января гостей приглашают на Последнюю милю
Изменить размер текста:

В Рождество на Последней миле Самара Арены продолжатся народные гуляния. 7 января гостей встретят в тереме Снегурочки и на катке. С 12.00 на больших экранах начнут показывать мультфильмы и поздравления. В 15.00 и до 21.00 оба дня будут работать каток, лыжня, можно будет прокатиться на лошадях и оленях, на паровозике, пройтись по тропе сказок и побывать в гостях у Снегурочки.

- Вечером 7 января всех гостей "Самара Арены" ждет концертная программа. В ней примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», - сообщают организаторы.

Также на празднике выступит скрипач Альберт Носков, вокалистка Ирина Сигал, квартет "Наши люди", артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова. А с 20.00 на экранах около сцены продолжат показывать новогодние и рождественские поздравления и мультфильмы.

8 января 2019 года на Последней миле программа будет спортивной. День нчнется со спортвной ходьбы в 11.00, в течение часа. Также с 12.00 будет идти трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

Концертная программа в этот день пройдет с 14.00 до 17:00, это будет семейный праздник. На протяжении Последней мили организуют детские площадки, спортвные соревнования, мастер-классы. Выступать будет детский театр "Задумка", также покажет свое "белое шоу" "Пластилиновый дождь".

Также в этот день будут работатать площадки мастер-классов по зимним видам спорта:

С 14.00 до 17.00 — мастер-класс по керлингу, стрельба из лука по 3D-мишеням.

С 14.30 до 15.30 — мастер-класс по фигурному катанию.

С 15:30 до 16:30 — мастер-класс по хоккею с шайбой.

С 17:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Московском шоссе водитель автобуса с 20 пассажирами сбил пенсионерку
Тонем в снегу: в Самарской области перекрыт рекорд по количеству осадков
В столкновении Гранты и Хендай на Южном шоссе погиб человек
Автобусы №50, 51 и 67 до "Самара Арены" до 8 января будут работать до 22.30
В Жигулевске мужчину задержали с 23 граммами марихуанны
В Тольятти бывший муж набросился с ножом на экс-супругу и ее подругу
Жительница Самары порезала щеку воспитательнице, которая пила и кричала у нее под окнами
Дотормозились: в Нефтегорском районе дво детей пострадали в аварии с двумя легковушками и грузовиком
Под Тольятти женщина на "Опеле" влетела под битумовоз, погибла пассажирка авто
В ДТП в заснеженном Тольятти пострадал 2-летний ребенок
Люди, вы точно звери: у тольяттинского спасателя пытаются украсть деньги, которые он собирает для реабилитации жены после инсульта
Погоняем? В Самаре в хорошие руки продают две гоночные Lada Revolution всего-то за 1,5 миллиона рублей
Сызранцы гадают, почему умерла женщина, чье тело нашли около дома на ул. Урицкого
Это "Ёлки" какие-то: в Самаре на склоне сноубордист сбил лыжника на полном ходу
В Самаре стартовал благотворительный проект для детей «Встреча со звездой»
Хоккеисты ЦСК ВВС начали новый 2019 год с победы