Рождество 2019 на Самара Арене: гостей удивят "Пластилиновым дождем" и песнями Волжского хора

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:31:57+03:00

Программа мероприятий на Последней миле Самара Арены на 7 и 8 января

Изменить размер текста: A A

В Рождество на Последней миле Самара Арены продолжатся народные гуляния. 7 января гостей встретят в тереме Снегурочки и на катке. С 12.00 на больших экранах начнут показывать мультфильмы и поздравления. В 15.00 и до 21.00 оба дня будут работать каток, лыжня, можно будет прокатиться на лошадях и оленях, на паровозике, пройтись по тропе сказок и побывать в гостях у Снегурочки.

- Вечером 7 января всех гостей "Самара Арены" ждет концертная программа. В ней примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», - сообщают организаторы.

Также на празднике выступит скрипач Альберт Носков, вокалистка Ирина Сигал, квартет "Наши люди", артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова. А с 20.00 на экранах около сцены продолжат показывать новогодние и рождественские поздравления и мультфильмы.

8 января 2019 года на Последней миле программа будет спортивной. День нчнется со спортвной ходьбы в 11.00, в течение часа. Также с 12.00 будет идти трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

Концертная программа в этот день пройдет с 14.00 до 17:00, это будет семейный праздник. На протяжении Последней мили организуют детские площадки, спортвные соревнования, мастер-классы. Выступать будет детский театр "Задумка", также покажет свое "белое шоу" "Пластилиновый дождь".

Также в этот день будут работатать площадки мастер-классов по зимним видам спорта:

С 14.00 до 17.00 — мастер-класс по керлингу, стрельба из лука по 3D-мишеням.

С 14.30 до 15.30 — мастер-класс по фигурному катанию.

С 15:30 до 16:30 — мастер-класс по хоккею с шайбой.

С 17:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.