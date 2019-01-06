2019-01-06T15:05:46+03:00
Происшествия

В столкновении Гранты и Хендай на Южном шоссе погиб человек

В ДТП пострадал и ребёнок, который был на заднем кресле без специального сидения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Южном шоссе в Гранте погиб человекНа Южном шоссе в Гранте погиб человек
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В Самаре очередное ДТП произошло днем 6 января на Южном шоссе. 49-летний мужчина находился за рулём автомобиля Лада Гранта, он ехал со стороны Самары. В какой-то миг он не справился с управлением и ввкал на встречу. Возможно, виной была плохая погода.

-На встречной полосе он столкнулся с автомобилем Хендай Акцент, за рулём которого сидел мужчина 32 лет, он ехал навстречу, - сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

При столкновении погиб мужчина, который сидел на переднем сидении Гранты. Ему было около 40 лет. Сам водитель вазовской легковушки получил значительные повреждения. Его доставили в Пироговку, также как четырёхлетнего ребёнка, который сидел сзади без специального кресла. Полиция устанавливает детали происшествия.

На Южном шоссе в ДТП погиб человек.

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