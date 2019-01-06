2019-01-06T17:11:42+03:00
Общество

Тонем в снегу: в Самарской области перекрыт рекорд по количеству осадков

Суточный максимум перекрыла погода в Большой Глушице
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области осадки - по максимумуВ Самарской области осадки - по максимуму
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В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков для 5 января. Прошлый показатель в 1982 году был 5.1 мм в год. Теперь на станции Большая Глушица был зафиксирован показатель 5.7.

- В 2019 году пока осадки практически не прекращались. Только 31 декабря снег перестал идти, утром 1 января начался снова, - отмечают синоптики.

Напомним, что в Самаре из-за обильных снегопадов был усилен режим уборки снега. В администрации города обещали к рождественской ночи расчистить подходы ко всем храмам.

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