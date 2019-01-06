2019-01-06T20:28:10+03:00
Общество

Ему было всего 39 лет! В Самаре умер тренер центра подготовки "Крыльев Советов"

Вадим Ботов занимался подготовкой самых юных футболистов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В 39 лет умер Вадим БотневВ 39 лет умер Вадим БотневФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Самаре скоропостижно скончался тренер "Крыльев Советов - ЦПФ" Вадим Ботов. Он тренировад ребят 2002 года рождения и занималя подготовкой игроков для молодежной команды.

- Вадим Иванович умер 6 января. Ему было всего 39 лет. Игроки, воспитанники Центра подготовки футболистов, постоянно получали вызов в юношеские сборные своих стран. Несколько воспитанников Вадима Ботова попали в молодежку "Крыльев" уже в этом сезоне, - отметили в клубе

Вадим Ботов был членом тренерского штаба сборной Приволжья. О месте и времени прощания сообщат дополнительно

- Уход Вадима Ботова из жизни - невосполнимая потеря для самарского футбола. Футбольный клуб "Крылья Советов" выражает искренние соболезнования родным и близким Вадима Ивановича, - написано в сообщении клуба.

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