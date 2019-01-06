2019-01-06T19:23:39+03:00
Общество

Стало известно, как пройдут рождественские гуляния в Самаре

Рождественские гуляния в Самаре пройдут на площади Куйбышева и в парках города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдут рождественские гулянияВ Самаре пройдут рождественские гуляния
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В Самаре пройдут рождественские гуляния. Они развернутся на площади имени Куйбышева и в парках города. Основной площадкой станет сквер на площади Куйбышева. Здесь гулять на Рождество будут в старинном русском стиле.

- На сцене выступят казачий хор "Волжские станичники", городской детский сводный ансамбль "Самарская слобода", А "Карагод" устроит для всех гостей праздника русские народные игры, танцы и хороводы, - сообщают организаторы праздника.

Замерзших гостей угостят чаем и баранками в теплой палатке. А всех желающих научат мастерить вифлеемскую звезду и валять из шерсти фигурки. Мероприятие организовано Самарской Епархией совместно с Администрацией г.Самара.

Также по всему городу пройдут Театрализованные игры на Рождество. Вместе с Парками Самары их устроит Самарский художественный театр. В парке Победы мероприятие начнется в 11.00, в парке Дружбы в 13:00, в парках им. Гагарина и 50-летия Октября в 15:00.

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