Отказали два раза: минспорта никак не может получить с подрядчика миллионы за срыв сроков строительства "Самара Арены"
Московский арбитражный суд снова отказал министерству спорта РФ во взыскании неустойки с подрядчика ПСО "Казань" за срывы сроков строительства "Самара Арены". Министерство хотело получить более 572 млн рублей, утверждая, что именно срывы сроков ряда работ, в частности устройства бетонных пандусов, более чем на пять месяцев, повляли на срывы сроков сдачи объекта в целом. В суде же считают, что подрядчик должен заплатить неустояку только за срыв сроков сдачи одного этапа. И это только 1 миллион рублей.
- Решение арбитражного суда от 10 мая 2018 года оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения, - говорится в решении суда от 13 декабря 2018 года.
Это уже вторая апелляция, которую подает министерсво спорта. Первую в арбитражном суде отклонили еще в конце августа. Но ведомство не теряет надежды доказать, что сры одного этапа привел к срыву сроков в целом. Однако в суде считают, что все доводы сразу были рассмотрены окончательно и бесповоротно.