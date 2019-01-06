2019-01-06T19:59:47+03:00
Общество

Отказали два раза: минспорта никак не может получить с подрядчика миллионы за срыв сроков строительства "Самара Арены"

Минспорта желали получить более 572 млн рублей неустойки, но арбитражный суд Москвы снизил сумму до миллиона и на апелляции не соглашается
Ольга АФАНАСЬЕВА
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С подрядчиков "Самара Арены" не удается получить неустойкуС подрядчиков "Самара Арены" не удается получить неустойку
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Московский арбитражный суд снова отказал министерству спорта РФ во взыскании неустойки с подрядчика ПСО "Казань" за срывы сроков строительства "Самара Арены". Министерство хотело получить более 572 млн рублей, утверждая, что именно срывы сроков ряда работ, в частности устройства бетонных пандусов, более чем на пять месяцев, повляли на срывы сроков сдачи объекта в целом. В суде же считают, что подрядчик должен заплатить неустояку только за срыв сроков сдачи одного этапа. И это только 1 миллион рублей.

- Решение арбитражного суда от 10 мая 2018 года оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения, - говорится в решении суда от 13 декабря 2018 года.

Это уже вторая апелляция, которую подает министерсво спорта. Первую в арбитражном суде отклонили еще в конце августа. Но ведомство не теряет надежды доказать, что сры одного этапа привел к срыву сроков в целом. Однако в суде считают, что все доводы сразу были рассмотрены окончательно и бесповоротно.

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