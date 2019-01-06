Дворника здесь и не видели: "Скорая помощь" застряла в нечищенном дворе в Самаре

6 Янв. 2019 2019-01-06T20:48:05+03:00

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В Самаре жительница дома №1-06 по ул. Галактионовская пожаловалась на нечищенный двор. Обильные снегопады не прошли бесследно для этого двора: дворники и снегоуборочная техника здесь, видимо, не показывались с самого начала года.

- Вызвали "скорую помощь" для ребенка, который лежит с высокой температурой. Врачи от вызова отказались, так как машина застряла в нашем нечищенном дворе. Не смогла проехать. Приехал буксир - еще одна машина "Скорой", вытаскивала первую. А ведь в это время где-то ждали помощь, - написала Екатерина Курновская.

Также по ее словам, во дворе невозможно пройти, ломают ноги и пенсионеры и мамочки с колясками. Видимо, в УК на жалобы не реагируют, либо же эти жалобы не донесли до тех, кто за чистоту двора отвечает.