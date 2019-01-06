В Самаре безопасность на Рождество обеспечат больше 280 сотрудников МЧС
В Самаре сотрудники МЧС позаботятся о безопасности прихожан в храмах во время рождественских богослужений. Дежурить на объектах празднования Рождества Христова будут 281 человек, личный состав ГУ МЧС РФ по Самарской области, федеральной и областной противопожарных служб.
- Задача личного состава - контролировать противопожарный режим, состояние путей эвакуации, доступность всех выходов. Также в храмах должны быть средства пожаротушения, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Также именно они будут отвечать за организацию действий прихожан в случае нештатных ситуаций. Они организуют эвакуацию горожан в случае ЧП. Также в ведомстве сообщили, что инспекторы провели инструктажи для священников и служителей церквей по мерам пожарной безопасности.