В Самаре безопасность на Рождество обеспечат больше 280 сотрудников МЧС

6 Янв. 2019 2019-01-06T22:02:09+03:00

Они будут обеспечивать безопасность прихожан в храмах вовремя богослужений и в случае чрезвычайных ситуаций

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В Самаре сотрудники МЧС позаботятся о безопасности прихожан в храмах во время рождественских богослужений. Дежурить на объектах празднования Рождества Христова будут 281 человек, личный состав ГУ МЧС РФ по Самарской области, федеральной и областной противопожарных служб.

- Задача личного состава - контролировать противопожарный режим, состояние путей эвакуации, доступность всех выходов. Также в храмах должны быть средства пожаротушения, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Также именно они будут отвечать за организацию действий прихожан в случае нештатных ситуаций. Они организуют эвакуацию горожан в случае ЧП. Также в ведомстве сообщили, что инспекторы провели инструктажи для священников и служителей церквей по мерам пожарной безопасности.