Погода в ночь на Рождество 2019 в Самаре будет морозной

6 Янв. 2019 2019-01-06T22:12:36+03:00

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Погода в ночь на Рождество 2019 в Самаре будет по-настоящему зимней. После некоторого потепления, в город вернутся морозы. Ночью похолодает до -16, а местами по области даже до -21 градуса. Снег возможно и будет идти, но небольшой и только в первой половине ночи. А вот потом небо немного прояснится, возможно, покажутся звезды - можно будет поискать и вифлеемскую звезду.

- Будет дуть северо-западный ветер, до 13 м/с. Днем 7 января также ожидается морозная погода, до -18 градусов, - сообщают синоптики.

Такая же морозная погода будет и 8 и 9 января, в первый рабочий день. Зато в эти дни не ожидается осадков.

Несмотря на похолодание, горожан ждут на рождественские гуляния в парках и на площади Куйбышева. Интересную программу на Рождество обещают и около Самара Арены.

Добраться после богослужений в рождественскую ночь домой самарцы смогут на дополнительных автобусах от храмов.