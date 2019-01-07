В Самаре автолюбитель перед Новым годом остался без видеорегистратора

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:45:35+03:00

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Самарские полицейские напоминают, что нехорошо оставлять в своем авто ценные вещи, тем более если машина припаркована в видном месте. Так, 26 декабря 2018 года 26-летний местный житель остался без видеорегистратора.

- Его автомобиль был припаркован возле жилого дома на улице Гастелло. Ночью, разбив стекло, в автомобиль проник злоумышленник и похитил автомобильное оборудование, стоимостью около 11 000 рублей, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Оперативники сумели отыскать подозреваемого. Им оказался 22-летний парень, ранее судимый за кражу. В этот раз возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Для избежания подобных ситуаций, силовики советуют соблюдать ряд правил: оборудовать транспортное средство надежной охранной сигнализацией; оставлять свой автомобиль на освещенном участке местности или на охраняемой стоянке; не оставлять в транспортном средстве дорогостоящие вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников; при замене у автомобиля колеса или запчастей обязательно блокировать двери; при уходе из автомобиля убрать с лобового стекла и передней панели антирадар, видеорегистратор и GPS-навигатор;при покупке автомобиля промаркировать в незаметных местах детали транспортного средства, в дальнейшем это поможет идентифицировать похищенные комплектующие.