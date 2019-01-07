Неудачный обгон и два человека в больнице: в Сызрани “Приора” протаранила “Гранту”

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:31:08+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера днем, 6 января, в Сызрани. Там травмы получили водители ВАЗовских легковушек.

- По предварительным данным, примерно в 13-00 21-летний водитель “Лады Приоры”, двигаясь по улице Керамической в Сызрани, при выполнении обгона машины, ехавшей впереди, не справился с управлением и столкнулся с “Ладой Грантой”, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем “Гранты” находился мужчина 1988 года рождения. Он, как и владелец “Приоры”, пострадал. Обоих автолюбителей доставили в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.