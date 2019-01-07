Тольяттинский драматический театр «Колесо» покажет зрителям роман об АвтоВАЗе
25 января в драматическом театре имени Глеба Дроздова «Колесо» в Тольятти состоится весьма интересная премьера. Там покажут спектакль по мотивам романа о заводе АвтоВАЗ. Спектакль получил название «Колеса».
— Это история про тех, кто всего за четыре года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, про тех, кто жил и продолжает жить созиданием нового, про тех, чья жизнь связана с АвтоВАЗом — и с городом Тольятти, — рассказывают в афише к постановке.
Герои романа, как отмечают создатели, ни чем не отличаются от обычных людей: они так же, как и все, любят, шутят и верят. Сегодня же им на смену приходит новое поколение, которое может достичь новых высот и дотянуться до звезд.
Автор спектакля — Анна Батурина. Режиссер-постановщик Владимир Рузанов. Художник-постановщик Елена Сорочайкина. Помощник режиссера Ольга Варганова.