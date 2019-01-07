2019-01-07T11:57:59+03:00
Общество

Тольяттинский драматический театр «Колесо» покажет зрителям роман об АвтоВАЗе

В спектакле расскажут про тех, кто построил крупнейший автомобильный завод в Европе
Михаил ГОРЮНОВ
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Зрителей ждут на премьеру 25 январяЗрителей ждут на премьеру 25 январяФото: соцсети
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25 января в драматическом театре имени Глеба Дроздова «Колесо» в Тольятти состоится весьма интересная премьера. Там покажут спектакль по мотивам романа о заводе АвтоВАЗ. Спектакль получил название «Колеса».

— Это история про тех, кто всего за четыре года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, про тех, кто жил и продолжает жить созиданием нового, про тех, чья жизнь связана с АвтоВАЗом — и с городом Тольятти, — рассказывают в афише к постановке.

Герои романа, как отмечают создатели, ни чем не отличаются от обычных людей: они так же, как и все, любят, шутят и верят. Сегодня же им на смену приходит новое поколение, которое может достичь новых высот и дотянуться до звезд.

Автор спектакля — Анна Батурина. Режиссер-постановщик Владимир Рузанов. Художник-постановщик Елена Сорочайкина. Помощник режиссера Ольга Варганова.

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