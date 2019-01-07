Тольяттинский драматический театр «Колесо» покажет зрителям роман об АвтоВАЗе

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:57:59+03:00

В спектакле расскажут про тех, кто построил крупнейший автомобильный завод в Европе

Изменить размер текста: A A

25 января в драматическом театре имени Глеба Дроздова «Колесо» в Тольятти состоится весьма интересная премьера. Там покажут спектакль по мотивам романа о заводе АвтоВАЗ. Спектакль получил название «Колеса».

— Это история про тех, кто всего за четыре года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, про тех, кто жил и продолжает жить созиданием нового, про тех, чья жизнь связана с АвтоВАЗом — и с городом Тольятти, — рассказывают в афише к постановке.

Герои романа, как отмечают создатели, ни чем не отличаются от обычных людей: они так же, как и все, любят, шутят и верят. Сегодня же им на смену приходит новое поколение, которое может достичь новых высот и дотянуться до звезд.

Автор спектакля — Анна Батурина. Режиссер-постановщик Владимир Рузанов. Художник-постановщик Елена Сорочайкина. Помощник режиссера Ольга Варганова.