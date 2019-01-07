Полузащитник Александр Самедов в шаге от перехода в самарские "Крылья Советов"

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:12:20+03:00

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Самарские "Крылья Советов" могут пополниться звездным новичком. Вполне вероятно, что состав футбольного клуба усилит экс-полузащитник московского "Спартака", один из героев ЧМ-2018 в составе сборной России - Александр Самедов.

- Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно, — заявил директор по развитию "Крыльев" Александр Шикунов в беседе с корреспондентом сайта «Чемпионат.ру».

Самедов и "Спартак" по обоюдному согласию прекратили сотрудничество 5 января. За красно-белых 34-летний игрок провел 109 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.