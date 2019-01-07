Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник детям из самарской больницы
В Рождество происходит много хорошего. Так, в это утро в том, что чудеса случаются, убедились маленькие пациенты инфекционного отделения больницы № 5 в Самаре. К ним 7 января пожаловали необычные гости.
— Поздравить ребят пришли сказочные герои и главные новогодние волшебники, подарив в светлый праздник добрые эмоции и счастливые улыбки. Желаем ребятам скорейшего выздоровления! С праздником! — пишет у себя в твиттере пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области.
Ребят были в восторге. И не удивительно, среди тех, кто пришел их поздравить, оказались не только Дедушка Мороз и Снегурочка, но и оленята из сказок.
Минздрав on Twitter. В это рождественское утро маленькие пациенты детского инфекционного отделения больницы 5 @mmugb5018 убедились,что чудеса случаются. https://t.co/SWQEbBrWfd