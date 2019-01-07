Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник детям из самарской больницы

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:35:46+03:00

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В Рождество происходит много хорошего. Так, в это утро в том, что чудеса случаются, убедились маленькие пациенты инфекционного отделения больницы № 5 в Самаре. К ним 7 января пожаловали необычные гости.

— Поздравить ребят пришли сказочные герои и главные новогодние волшебники, подарив в светлый праздник добрые эмоции и счастливые улыбки. Желаем ребятам скорейшего выздоровления! С праздником! — пишет у себя в твиттере пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области.

Ребят были в восторге. И не удивительно, среди тех, кто пришел их поздравить, оказались не только Дедушка Мороз и Снегурочка, но и оленята из сказок.