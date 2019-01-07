В Новокуйбышевске в ДТП с такси пострадала 9-летняя девочка

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:52:08+03:00

Ребенок получил травму головы и на следующий день обратился в больницу

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3 января в Новокуйбышевске произошло ДТП. Примерно в 16-40 там 21-летний таксист на "Датсун он-ДО" столкнулся с автомобилем "Рено Логан". Все случилось на пересечении улиц Пирогова и Горького.

- По предварительной версии, таксист при осуществлении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с "Рено", за рулем которого находился 29-летний водитель. "Логан" ехал во встречном направлении, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Однако к ним за помощью никто не обращался. А вот 4-го числа 9-летняя девочка, в момент ДТП находившаяся на заднем пассажирском сиденье в "Датсуне" и пристегнутая ремнем безопасности, вместе с бабушкой пришла в больницу. Ей диагностировали травму головы. Ребенка отправили на госпитализацию в Самару.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.