В Самаре пьяная автоледи на иномарке ночью катала друзей по дворам

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:55:17+03:00

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Сегодня ночью, 7 января, на дорогах областной столицы было не спокойно. Так, неравнодушные граждане сообщили активистам «Ночного патруля» по телефону 275-51-11, что по дворам на улице Солнечной катается пьяная компания на «Пежо».

— В районе дома № 60 экипажем 5 Роты Полка ДПС автомобиль был задержан. За рулем авто была девушка с признаками алкогольного опьянения, — сообщают представители движения в своем официальном паблике в социальной сети «Вконтакте».

Задержанной автоледи предложили пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Выдох в прибор показал 3-х кратное превышение паров алкоголя.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновную привлекут к ответственности.