В Самаре на этой неделе будут стоять сильные морозы

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:35:49+03:00

В некоторых районах региона температура опустится до - 28 градусов

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Стало известно, какая погода будет стоять в Самаре и области в ближайшие дни. Судя по прогнозам синоптиков, в регионе сильно похолодает.

- В предстоящую неделю погоду на территории Средней Волги будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, - сообщает сегодня Приволжское УГМС.

По информации специалистов Управления, температурный фон существенно понизится, минимальная температура воздуха ночью в отдельных районах Самарской области достигнет -28º. Гражданам советуют учесть эти моменты и одеваться теплее.