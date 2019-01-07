ЦСК ВВС в Самаре одолел лидера ВХЛ, «Лада» проиграла в «перестрелке» в Тольятти

7 Янв. 2019 2019-01-07T20:20:45+03:00

Свои очередные матчи команды проведут в ближайшие дни Фото: соцсети

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Сегодня, 7 января, два хоккейных клуба региона провели свои очередные матчи в ВХЛ. Результаты у команд получились противоположные. ЦСК ВВС свою встречу выиграли, а тольяттинская «Лада» уступила сопернику.

— Исключительно напряженным выдался поединок самарской команды с главным фаворитом ВХЛ — Кубка Шелкового пути нефтекамским «Торосом». ЦСК по ходу матча дважды пришлось сокращать отставание в две шайбы, — рассказывают в пресс-службе «летчиков».

Однако в концовке третьего периода армейцы сравняли счет, а в овертайме забили быстрый гол. Как итог — победа волжан со счетом 5:4.

В ледовом дворце «Лада-Арена» хоккеисты из Тольятти проиграли «Нефтянику» из Альметьевска. В результативном поединке автозаводцы забросили 4 шайбы, а пропустили 7.