Самедов собирается в “Крылья Советов” до конца сезона

7 Янв. 2019 2019-01-07T20:41:29+03:00

Самедов играл в Самаре за сборную на ЧМ-2018 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Стало известно, на какой срок в “Крылья Советов” может перейти экс-игрок московского “Спартака” и сборной России по футболу Александр Самедов. Полузащитник проведет в Самаре как минимум половину сезона.

- Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях, - передает слова директора “Крыльев” по развитию Александра Шикунова “Риа Новости”. - Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона.

Напомним, что с красно-белыми Самедов попрощался 5 января. Сторону прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. В случае успешного завершения сделки, “Крылья Советов” станут для Александра первым не московским клубом в карьере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Созвонились и решили поработать вместе»: ветеран «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»

Сторонам осталось уладить лишь формальности, устно игрок и клуб уже договорились (подробности)