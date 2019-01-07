Самедов собирается в “Крылья Советов” до конца сезона
Стало известно, на какой срок в “Крылья Советов” может перейти экс-игрок московского “Спартака” и сборной России по футболу Александр Самедов. Полузащитник проведет в Самаре как минимум половину сезона.
- Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях, - передает слова директора “Крыльев” по развитию Александра Шикунова “Риа Новости”. - Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона.
Напомним, что с красно-белыми Самедов попрощался 5 января. Сторону прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. В случае успешного завершения сделки, “Крылья Советов” станут для Александра первым не московским клубом в карьере.
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