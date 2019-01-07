2019-01-07T21:19:10+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские по наводке “Ночного патруля” задержали водителя, который неадекватно себя вел на перекрестке

По мнению активистов, автолюбитель был под действием запрещенных веществ
Михаил ГОРЮНОВ
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Нарушителя остановили сразу несколько полицейских машинНарушителя остановили сразу несколько полицейских машинФото: соцсети
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Активисты “Ночного патруля” из Самары помогли полицейским задержать еще одного неадекватного водителя. Вчера вечером, 6 января, нарушителя поймали на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской.

- Водитель имел признаки наркотического опьянения. Нарушителя заметили активисты «Ночного Патруля» в момент, когда тот стоял посередине перекрёстка и не понимал, что делать! - рассказывают представители движения.

Информацию о подозрительном автолюбителе принял командир 4 Роты Полка ДПС, который сориентировал экипажи на задержание машины.

Водитель от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КОАП РФ. Материал будет передан в мировой суд для принятия решения о наказании нарушителя. Последнему грозит ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на 24 месяца.

Ночной Патруль помог задержать нарушителя в Самаре.

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