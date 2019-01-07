2019-01-07T21:42:27+03:00
Происшествия

В Самарской области иностранец на «Мерседесе» нарушил ПДД и показал полицейским поддельные права

Теперь злоумышленника могут арестовать
Михаил ГОРЮНОВ
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Подделку силовики изъялиПодделку силовики изъялиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В ноябре 2018 года на трассе М-5 «Урал» сотрудники ДПС ГИБДД Отдела МВД по Жигулевску за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Мерседес Бенц». Водитель во время проверки документов предъявил полицейским удостоверение, которое вызывало у них сомнения в подлинности.

— Документ был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта стало ясно, что водительское удостоверение является поддельным, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемым оказался 27-летний гражданин одной из соседних республик. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или арест

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