2019-01-07T22:35:33+03:00
Происшествия

В Самаре в частном доме произошел серьезный пожар

Пожар охватил 120 квадратных метров
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожарные работали на месте событий чуть больше 20 минутПожарные работали на месте событий чуть больше 20 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня вечером, 7 января, в Кировском районе областной столицы произошло ЧП. В 21-03 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Октябрьской в поселке Зубчаниновка.

- Горел частный дом на площади 102 квадратных метров. На тушение огня выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 28 человек личного состава и 7 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В 21-23 - пожар удалось локализовать. В 21-30 пламя ликвидировали. Информации о пострадавших нет. Сейчас причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.

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