Рано в Москву: игрок "Локо" Виталий Денисов останется в "Крыльях"

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:28:49+03:00

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Футболист столичного "Локомотива" Виталий Денисов остается в аренде в "Крыльях". Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

- "Мы уже отправили заявку в "Локомотив", - отметил он.

Напомним, что в самарский клуб игрок сборной Узбекистана пришел в августе. Он провел на поле шесть матчей. Аренда изначально была рассчитана до конца года, но, видимо, нового тренера "Крыльев" Божовича все в игроке устраивает. Когда трансфер состоялся, гендиректор клуба Виталий Шашков отметил, что Денисов пригодится "КС" потому, что умеет играть в футбол.

Также в "Крыльях" во второй половине сезона ждут Артема Тимофеева из "Спартака", а трансфером года может стать переход в стан "Крыльев" ветерана сборной России Александра Самедова.