В Самаре вор-рецидивист сядет на 1,6 года за 1000 рублей и телефон, похищенные у таксиста

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:57:37+03:00

До этого мужчину осудили на отбывание наказания за применение насилия в отношение представителя васти

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В Самаре отправят в места не столь отдаленные мужчину, который украл у таксиста 1000 рублей и телефон. 22-летний таксист обратился к полицейским еще в октябре. Ему попался агрессивный клиент, который выхватил находившиеся между сидениями деньги и смартфон, который находился в держателе на лобовом стекле. Таксист пытался остановить воришку, но все произошло слишком быстро.

- Предполагаемым вором оказался житель Красноглинского района. Его задержали, а пропавший телефон таксиста обнаружили в ломбарде, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Теперь вора отправят на 1 год и 6 месяцев в исправительную колонию. До этого он уже был судим за разбой и грабеж. А не так давно ему назначили полтора года наказания за нападение на представителя власти.