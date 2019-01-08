В Самаре «дальняя родственница» разводила пожилых людей на деньги

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарские полицейские задержали 30-летнюю уроженку одной из соседних республик. Женщину подозревают в том, что она обманывала пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина под видом дальней родственницы входила в доверие к пенсионерам, а затем выманивала у них деньги якобы на срочное лечение. Таким образом на «удочку» мошенницы попалась пожилая пара. Пенсионеры, желая помочь своей «родственнице», сняли со своего счета все сбережения и отдали ей.

Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто мог стать жертвами предполагаемой злоумышленницы. Полицейские просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).