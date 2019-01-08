В Тольятти в столкновении «Гранты» и «семерки» пострадали 4 человека

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:56:22+03:00

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В понедельник, 7 января, около 7:40 на улице Северной в Автозаводском Тольятти произошло серьезное ДТП с участием двух вазовских легковушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 62-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории от дома № 111 по улице Северной на улицу Цеховую не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107 и врезался в него.

У "Гранты" после столкновения с "семеркой" оказалась разбита вся передняя часть

В результате случившегося пострадали 4 человека: 37-летний водитель «семерки» и три пассажира «Гранты»: два человека 28-ми лет и один 39-ти лет. Последнего госпитализировали в больницу, а остальным назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.