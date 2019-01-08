В Самаре разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Последний раз несовершеннолетняя выходила на связь 6 января
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самаре родственники и волонтеры ведут поиск 16-летней Анны Шульга. В воскресенье, 6 января, девушка ушла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщают представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
В день исчезновения Анна была одета в серую шапку, темно-зеленый пуховик, черные лосины и черные сапоги. Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, серые глаза.
В настоящее время ведется информационный поиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт»: Дмитрий. Телефон: 8-927-772-59-73.