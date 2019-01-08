В Зубчаниновке 28 пожарных тушили полыхающий частный дом

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:25:11+03:00

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Вечером в понедельник, 7 января, в Кировском районе Самары произошел серьезный пожар. В поселке Зубчаниновка на улице Октябрьской загорелся частный дом.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 21:03. На место ЧП выезжали 28 пожарных и 7 единиц техники. К моменту их прибытия пламя охватило территорию площадью 120 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 21:23, а полностью его потушить в 21:30. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.