В Отрадном водитель «четырнадцатой» сбил пенсионерку-нарушительницу

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:35:14+03:00

Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в больницу

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В понедельник, 7 января, примерно в 12:55 на улице Первомайской в Отрадном произошло ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144, двигаясь со стороны улицы Орлова в направлении улицы Сабирзянова, в районе дома № 53 по улице Первомайской сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, проигнорировав расположенный неподалеку регулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП женщина получила травму головы. Пострадавшую на машине скорой помощи доставили в ближайшую больницу, где медики приняли решение госпитализировать ее. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.