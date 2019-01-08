В Центральном районе Тольятти сгорел грузовой автомобиль
На тушение огня выезжали 17 пожарных и 4 спецмашины
На тушение полыхающего грузовика у пожарных ушло около 10 минутФото: Архив "КП"
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Вечером в понедельник, 7 января, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. В Тупиковом проезде около 19 часов загорелся грузовой автомобиль. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 17 пожарных и 4 единицы техники. Локализовать возгорание они смогли в 19:09, а полностью его потушить в 19:11. Информации о пострадавших нет. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.