Шестеро спортсменов из Сызрани вошли в состав юношеской сборной России по гребле

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:25:22+03:00

В списке кандидатов оказались четверо парней и две девушки

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Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную России по гребле. В список юношеской национальной команды попали сразу шестеро спортсменов из Сызрани: четверо парней и две девушки.

В частности, экипаж четверки без рулевого: Кирилл Буреев, Максим Ледков, Данила Литвяков и Айдар Ибрагимов, а также экипаж двойки без рулевой: Дарья Подъячева и Алина Харитонова. Парней сейчас тренирует Сергей Симонов, а девушек Елена Кремнева.

Отметим, что юношеская сборная, в которую входят спортсмены до 19 лет, участвует в Первенстве Европы U19 и Первенстве мира U19.