2019-01-08T11:25:22+03:00
Спорт

Шестеро спортсменов из Сызрани вошли в состав юношеской сборной России по гребле

В списке кандидатов оказались четверо парней и две девушки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Академическая гребля СызраниФото: Академическая гребля Сызрани
Изменить размер текста:

Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную России по гребле. В список юношеской национальной команды попали сразу шестеро спортсменов из Сызрани: четверо парней и две девушки.

В частности, экипаж четверки без рулевого: Кирилл Буреев, Максим Ледков, Данила Литвяков и Айдар Ибрагимов, а также экипаж двойки без рулевой: Дарья Подъячева и Алина Харитонова. Парней сейчас тренирует Сергей Симонов, а девушек Елена Кремнева.

Отметим, что юношеская сборная, в которую входят спортсмены до 19 лет, участвует в Первенстве Европы U19 и Первенстве мира U19.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с борта МКС
В Тольятти на Рождество пропала 16-летняя девушка
Рустам Мурадов, командовавший 2-ой гвардейской армией, будет служить в ЮВО
Тольяттинский шахматист выиграл турнир в Испании
Жителей Самары просят не парковаться возле мусорных контейнеров
Дарья Касаткина и Анастасия Павключенкова вошли в состав сборной России на Кубок Федерации
Самаре назначили нового командующего 2-ой гвардейской армией
В Новокуйбышевске 12 полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах
В Тольятти водитель ВАЗа «догнал» Skoda: пострадала 17-летняя девушка
В Центральном районе Тольятти сгорел грузовой автомобиль
В Отрадном водитель «четырнадцатой» сбил пенсионерку-нарушительницу
В Зубчаниновке 28 пожарных тушили полыхающий частный дом
В Самаре разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков финишировал 94-ым на первом этапе «Дакара»
В Тольятти в столкновении «Гранты» и «семерки» пострадали 4 человека
В Самаре «дальняя родственница» разводила пожилых людей на деньги
В Самаре на улице Димитрова открылся новый кинотеатр
В Самаре вор-рецидивист сядет на 1,6 года за 1000 рублей и телефон, похищенные у таксиста
В Самаре мужчина пришел в гости и ударил хозяина квартиры ножом