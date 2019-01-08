2019-01-08T11:39:16+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель ВАЗа «догнал» Skoda: пострадала 17-летняя девушка

Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 7 января, около 19:00 на Ленинском проспекте в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием отечественной легковушки и иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВУД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны улицы 40 лет Победы в направлении проспекта Степана Разина, в районе дома № 12 по Ленинскому проспекту не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля Skoda Rapid и врезался в него.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье иномарки. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полицейские проводят по факту аварии проверку.

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