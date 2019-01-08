В Новокуйбышевске 12 полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:13:10+03:00

Полицейские указали недостоверные сведения о своих доходах и имуществе Фото: Архив "КП"

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В Новокуйбышевске 12 сотрудников полиции предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Нарушения в ходе проверки выявили прокуроры.

- В связи с произошедшим в адрес начальника ГУ МВД по Самарской области было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, - рассказали в региональной прокуратуре.

В результате полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. Им назначили наказания от замечания до строгого выговора.