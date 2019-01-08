В Новокуйбышевске 12 полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах
Правоохранители отделались замечаниями и выговорами
Полицейские указали недостоверные сведения о своих доходах и имуществеФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске 12 сотрудников полиции предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Нарушения в ходе проверки выявили прокуроры.
- В связи с произошедшим в адрес начальника ГУ МВД по Самарской области было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, - рассказали в региональной прокуратуре.
В результате полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. Им назначили наказания от замечания до строгого выговора.