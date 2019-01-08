Дарья Касаткина и Анастасия Павключенкова вошли в состав сборной России на Кубок Федерации

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:42:03+03:00

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Федерация тенниса России опубликовала состав женской сборной на игры первого раунда командного чемпионата мира «Кубок Федерации». На турнире сыграют две уроженки Самарской области – тольяттинка Дарья Касаткина и самарчанка Анастасия Павлюченкова. Компанию в национальной команде им составят Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.

- Российская сборная начнет сезон в Группе I (зона Европа/Африка). В группе А кроме россиянок сыграют и команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир пройдет 6 – 9 февраля в польском городе Зелена Гура, - сообщили в федерации тенниса России.

Сборные, которые окажутся в одной группе, разделят на две дополнительные подгруппы. В каждой из них соперники сыграют между собой по круговой системе. После победители подгрупп сыграют друг с другом. Там определятся участники плей-офф.