Жителей Самары просят не парковаться возле мусорных контейнеров

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:52:07+03:00

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Проблемы с вывозом мусора в Самаре, которые обострились в новогодние праздники, все еще имеют место быть. Однако, стоит отметить, что количество мест, где еще не вывезли мусор, стало заметно меньше.

По словам главного консультанта департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анны Ситник, к настоящему времени региональный оператор по вывозу ТКО "ЭкоСтройРесурс" вывез мусор с 3136 из 3186 контейнерных площадок. Таким образом, число точек, где все еще наблюдаются проблемы с вывозом мусора, составляет чуть более 1%.

Как отмечает регоператор, уборке мусора зачастую мешают припаркованные рядом с контейнерами машины, а также снежные навалы, которые не убрали управляющие компании. Все это мешает проезду мусоровозов. В связи с этим регоператор не парковаться рядом с мусорными контейнерами.