Тольяттинский шахматист выиграл турнир в Испании

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:21:29+03:00

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В Испании прошел шахматный турнир ROQUETAS DE MAR CHESS FESTIVAL 2019. В нем принимали участие 178 шахматистов из 22 стран. В их числе оказался и представитель тольяттинской СДЮСШОР №4, гроссмейстер Дмитрий Фрольянов. Он же стал победителем турнира. Об этом сообщает спортивный портал Тольятти.

Шахматист из Тольятти сыграл в 9 партиях: он одержал 7 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. В итоге Дмитрий Фрольянов набрал 7,5 очков, обойдя фаворита турнира Алексея Широва на пол-очка. При этом в стартовом рейтинг-листе тольяттинец занимал только 10 место.