В Тольятти на Рождество пропала 16-летняя девушка
В Тольятти волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и близкие разыскивают 16-летнюю местную жительницу Анастасию Моисеенко. В понедельник, 7 января, девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы до плеч, зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в черное осеннее пальто с капюшоном, черный снуд, красную кофту, черные угги с меховой оторочкой.
Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» Елена. Телефон: 8-927-012-58-70. Кроме того, все, кто что-либо знает о местонахождении Анастасии, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Напомним, что сейчас в Самарской области разыскивают еще одну 16-летнюю девушку — Анну Шульга. Она пропала в Самаре 6 января.