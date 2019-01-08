Космонавт Олег Кононенко заснял Самару с борта МКС

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:47:52+03:00

Столица региона с высоты более 400 км выглядит завораживающе ярко и красиво

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Герой РФ, летчик-космонавт Олег Кононенко, который сейчас находится на борту Международной космической станции, сделал фотографию ночной Самары. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Олег Кононенко, который является уроженцем Самары, сфотографировал областную столицу с высоты более чем 400 километров. На снимке космонавта видно, как Самару освещают тысячи ярких желто-белых огней. Особенно хорошо видны основные магистрали города.

Напомним, что Олег Кононенко отправился в космос в начале декабря прошлого года. Он возглавляет 58 экспедицию на МКС. Новый год ему пришлось отметить в космосе. К слову, там он записал новогоднее видеопоздравление для жителей Самарской области на фоне карты региона.