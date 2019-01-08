Дарья Касаткина проиграла Александре Саснович и не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее
Встреча завершилась со счетом 1:6, 4:6
Фото: WTA
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Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Сиднее после первого круга. Тольяттинская теннисистка проиграла Александре Саснович из Беларуси 1:6, 4:6.
Встреча длилась один час и 14 минут. На счету Касаткиной одна подача навылет, четыре двойные ошибки и два брейка из трех. Саснович записала на свой счет три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков.
Напомним, Дарья Касаткина на прошлой неделе завершила выступление на турнире в Брисбене также после первого круга. Тольяттинка не смогла переиграть Кимберли Биррелл из Австралии.