В Самаре откроют мемориальную доску в честь создателя фонтана 30-летия Победы

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:13:49+03:00

Табличку в память о Вагане Каркарьяне повесят на доме на Волжском проспекте

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В среду, 9 января, в Самаре состоится открытие мемориальной доски в честь почетного гражданина города, заслуженного архитектора РСФСР Вагана Каркарьяна. Ее разместят на доме № 45 по Волжскому проспекту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что Ваган Каркарьян был одним из главных разработчиков Генерального плана Самары. Кроме того, он участвовал в создании таких объектов, которые уже стали достопримечательностями города, как: церковь Святого Креста, вторая очередь набережной реки Волги, гостиница «Волга», фонтан 30-летия Победы, Дворец бракосочетаний и многих других.

Также Каркарьян приложил свою руку к созданию здания администрации области, дома актера, здания проектных документаций и здания управления метрополитеном. Помимо этого, архитектор принимал участие в разработке проектов строительства жилых домов и районов, а также проектов реконструкции знаковых объектов Самары.